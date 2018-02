All'Itis di Pomarance la Festa della robotica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il crescente interesse dimostrato verso la robotica da parte di molti settori, come l’industria la medicina ecc., sta portando anche le scuole a dedicare sempre più spazio a questa nuova scienza. Da alcuni anni l’ITIS 'A. Santucci' di Pomarance, seguendo l’evoluzione della società ed in particolare quella tecnologica e del mondo del lavoro, è stato in grado di rinnovarsi continuamente ampliando i propri programmi curriculari con progetti specifici. È proprio nell’ambito del progetto 'SEI' (Scuola E Impresa), realizzato grazie al contributo del Ccmune di Pomarance e della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che hanno da subito creduto e sostenuto il progetto, si tiene un corso di robotica che ha come culmine la Festa della robotica.

Questa iniziativa nasce da due esigenze fondamentali: la prima è quella di ampliare le conoscenze e quindi le competenze degli studenti; la seconda è quella di stare al passo con la tecnologia anche quella più avanzata e rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle aziende che operano sul nostro territorio. Questo evento, vuole essere un’occasione per approfondire e divulgare i molti aspetti di questa nuova scienza anche nel territorio della Val di Cecina, ed ha l’obiettivo di discutere l'attuale sviluppo della robotica con i massimi esperti del settore provenienti dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’ Università di Pisa. La popolazione è invitata a partecipare a questa importante iniziativa che si terrà al teatro dei coraggiosi il 2 marzo a partire dalla 9.

