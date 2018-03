Pontedera, ubriaco danneggia un'auto: arrestato 26enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, 12 marzo, i Carabinieri di Pontedera, hanno arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale un marocchino di 26 anni, regolare in Italia e residente del posto.

L'uomo, chiaramente ubriaco, ha dato in escandescenze nei pressi del piazzale della stazione dei bus, danneggiando a botte e calci un'automobile parcheggiata. Ha avuto anche una breve colluttazione con un connazionale del posto e con gli operatori di sicurezza, prima che la pattuglia dei militari riuscisse a bloccarlo.

Lo straniero è stato infine trattenuto in camera di sicurezza dopo le formalità di rito, in attesa del rito direttissimo previso per stamani in Tribunale a Pisa.