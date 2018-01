Ubriaco rischia di cadere dal Ponte di Mezzo: salvato

Salvato prima che cadesse dal parapetto del Ponte di Mezzo. E' successo questa notte: la pattuglia della Polizia Municipale ha notato la persona in chiaro stato confusionale e di ubriachezza, fermandola prima che superasse la balaustra e finisse in Arno.

Sempre ieri, 11 gennaio, sono stati eseguiti i consueti servizi di contrasto alla malamovida e di lotta al degrado. Multato un minimarket in centro per 6.700 euro per aver venduto alcolici dopo le ore 24, non rispettando la normativa nazionale. Multa poi di 100 euro, per un altro minimarket in zona stazione perché teneva le bevande alcoliche in frigorifero, contravvenendo all'ordinanza sindacale per la lotta all'abuso di alcolici. Altre due sanzioni, sempre ad attività commerciali, per mancata indicazione dei prezzi sulla merce (100 euro) e per mancata comunicazione di sub-ingresso alla gestione (1000 euro).