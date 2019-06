Ubriaco infastidisce i viaggiatori alla stazione: fermato dalla Polfer

Aveva alzato un po' troppo il gomito e infastidiva i viaggiatori alla stazione di Pisa. Sono così intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria. L'uomo, uno straniero di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale e già segnalato per i reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, ha opposto una tenace resistenza ai poliziotti che sono poi riusciti a bloccarlo. Il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.