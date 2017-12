Ucciso dal treno a 19 anni: i funerali a Riglione

Tanta commozione a Riglione ieri, 27 dicembre, per i funerali di Nicolay Vivacqua, il 19enne ucciso sui binari da un treno in transito lo scorso 21 dicembre. La comunità, con parenti e amici, si è stretta alla famiglia nel momento di raccoglimento, in attesa di avere notizie certe su quanto accaduto nelle prime ore di quel giorno: l'auto di un pensionato incendiata, la fuga con un amico ed infine la morte. Gli inquirenti, mantenendo stretto il riserbo, continuano a cercare tracce e legami che possano spiegare le circostanze che hanno portato il giovane in quella pericolosa situazione, poi risultata fatale.