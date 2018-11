San Piero a Grado, ufficio postale chiuso: "In attesa dell'agibilità dopo i lavori"

Poste Italiane tranquillizza i residenti di San Piero a Grado sulla chiusura dell'ufficio in via Livornese 1097, non operativo da diverse settimane. La temuta riorganizzazione e mancata nuova riapertura viene esclusa dall'azienda: "L'ufficio - spiega - è stato chiuso per verifiche strutturali disposte dal proprietario dell'immobile (il fondo è in affitto ndr). I lavori di ripristino sono stati correttamente eseguiti, ma non potrà al momento riaprire perché in attesa delle verifiche sull'idoneità statica dell'immobile e della relativa certificazione di agibilità".

Per ovviare al problema i cittadini hanno dovuto usufruire dei servizi dell'ufficio a Marina di Pisa. Per questo Poste Italiane ha "predisposto il potenziamento del vicino ufficio in Piazza Gorgona, 8, con uno sportello appositamente dedicato alla clientela di San Piero a Grado e dove sarà disponibile anche la corrispondenza a firma non recapitata per assenza del destinatario. L'ufficio di Piazza Gorgona osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35".