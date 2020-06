Chiuso per lavori l'ufficio postale di Marina di Pisa

Poste Italiane comunica che da lunedì 22 a venerdì 26 giugno l’ufficio postale di piazza Gorgona 8 a Marina di Pisa sarà interessato da lavori interni.

Durante i giorni dell’intervento saranno disponibili per i cittadini le vicine sedi di via Livornese 1097 a San Piero a Grado (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45) e via del Tirreno 169/A a Tirrenia (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45).

L’Azienda, per andare incontro alle esigenze dei clienti di Marina di Pisa, ha messo a loro disposizione nell’ufficio postale di Tirrenia uno sportello dedicato alla consegna della corrispondenza inesitata e operazioni radicate.

La sede di Marina di Pisa riaprirà sabato 27 giugno con i consueti orari.