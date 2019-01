San Piero a Grado: apre una sede provvisoria dell'ufficio postale

Poste Italiane informa che, entro la prima settimana di febbraio, sarà disponibile per tutti i cittadini di San Piero a Grado una postazione mobile nel piazzale adiacente all’edificio dell’ufficio postale, in via Livornese1097. Dotato di due sportelli ed un ATM Postamat, il container garantirà ai cittadini il regolare svolgimento delle operazioni sia postali che finanziarie.

L’Azienda sottolinea inoltre di avere avviato, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pisa, la ricerca di nuovi locali idonei ad una collocazione definitiva per l’ufficio postale di San Piero a Grado. Appare quindi esclusa la riapertura nei precedenti spazi, chiusi circa 4 mesi fa per le verifiche strutturali.

La sede mobile di via Livornese osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45.