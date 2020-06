Tutti allo stadio! Gli alunni di quinta elementare si salutano a distanza

Si daranno appuntamento allo stadio Redini per il saluto di fine anno scolastico 2019/2020 tra il 10 e il 18 giugno. E’ la decisione dell’assessore all’Istruzione Leonardo Cosentini per un incontro riservato ai genitori e agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie degli istituti comprensivi Borsellino, Falcone, De Andrè e della scuola primaria Sacro Cuore di Cascina. “L’amministrazione comunale - spiega Cosentini - ha voluto accogliere le sollecitazioni pervenute da parte degli insegnanti, delle famiglie, dei rappresentanti di classe e dagli stessi bambini, di poter disporre di un momento di socializzazione che consenta loro di poter incontrare e salutare, in sicurezza, i propri compagni di classe e insegnanti, in ragione del passaggio alla scuola secondaria di primo grado”.

Lo stadio sarà disponibile il 10 giugno e l’11 giugno per l’istituto scolastico Falcone e il Sacro Cuore, l’11 giugno e il 12 giugno per l’istituto scolastico De Andrè, il 17 giugno e il 18 giugno per l’istituto scolastico Borsellino. Potranno partecipare, per motivi di sicurezza, solo gli alunni e i genitori delle classi quinte, oltre al corpo docente. La partecipazione è naturalmente facoltativa rispettando tutti i dispositivi previsti dai protocolli sulla sicurezza sul distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l’utilizzo delle mascherine protettive così come la regolazione dei flussi in entrata e in uscita secondo le indicazioni del personale della Protezione civile presente allo stadio.