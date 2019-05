'Un'altra strada è possibile': corsa podistica per dire no alla tratta di esseri umani

Una corsa podistica nei luoghi della prostituzione in Toscana per dire no alla tratta degli essere umani, spesso giovani ragazze, anche minorenni. L'iniziativa è della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi e si svolgerà sabato 4 maggio. Sarà una staffetta di 120 chilometri, ininterrotta per circa 23 ore, su strade urbane ed extraurbane con partenza dal centro di Firenze e arrivo a Viareggio, passando per Campi Bisenzio, Prato, Agliana, Montecatini Terme, Altopascio, Lucca, Vecchiano.

L'evento si chiama 'Un'altra strada è possibile' e per la quarta edizione passerà da via Traversagna, intorno alle 15 del pomeriggio. Saranno presenti all'evento anche il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e l'Assessora alle Pari Opportunità Lara Biondi per accogliere i partecipanti alla marcia e sottolineare l'importanza sempre più stringente di mettere in campo, ad ogni livello istituzionale, azioni concrete di liberazione per le vittime di tratta e prostituzione.