Un appello con 787 firme per chiedere più rastrelliere in centro

Oggi FIAB ha consegnato al Sindaco di Pisa Conti le firme raccolte per chiedere rastrelliere bloccatelaio in Borgo Stretto e Piazza Garibaldi. Nonostante la raccolta firme avesse un obiettivo minimale, in meno di un mese sono state raccolte 787 firme, segno che l'esigenza di parcheggiare la propria bici regolarmente ed in sicurezza e' molto sentita. Il messaggio e' chiaro: bisogna mettere piu' rastrelliere, e bisogna metterle la' dove servono. In quest'ottica FIAB Pisa sta lavorando per lanciare l'anno prossimo una campagna per ampliare l'offerta di rastrelliere di Pisa. L'intenzione e' quella di coinvolgere, oltre al Comune di Pisa, anche altre importanti realta' della nostra citta', come l'Universita', l'Azienda Ospedaliera, e i Supermercati.