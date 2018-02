'Un bel sole', il nuovo singolo della band pisana Erezed

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Esce il 09 febbraio 2018, il secondo singolo “Un Bel Sole” degli Erezed, estratto dal nuovo album “Ventre”, concept album di 12 tracce, pubblicato da (R)esisto il 27 ottobre. Un Bel Sole è una tappa fondamentale del percorso di ricerca interiore che gli EREZED compiono attraverso le canzoni del loro album. In questo brano infatti si lasciano morire definitivamente le velleità materiali per abbracciare una nuova e forte dimensione spirituale. Nel video, questa ricerca viene descritta attraverso un percorso avventuroso fatto di elementi fantastici e calamità naturali. Con la purezza del bambino che è in lui, il protagonista scende in una dimensione onirica per affrontare le proprie paure e creare per sé un nuovo mondo.



Gli Erezed sono una band Alternative-rock italiana nata nel febbraio 2011. L'attività del trio privilegia fin da subito l'aspetto compositivo, alternando eventi live a produzioni indipendenti, con all'attivo oltre 100 concerti. Registrano il loro primo demo nell'estate 2012, e due anni dopo incidono, presso il WestLink studio di Cascina(PI), il loro primo Ep ufficiale, denominato "V" (2014). Da quel momento in poi la band sente l'esigenza di espandere le proprie possibilità creative e di suono, inserendo negli arrangiamenti sintetizzatori e campionamenti vari. Il 2015 è l'anno della crescita: le lunghe sessioni di prova e la sempre maggior direzione compositiva creano i presupposti per il concepimento di un album che racchiude tutto il percorso fatto dal gruppo fino a quel momento e che allo stesso tempo segna un punto di partenza verso i prossimi obiettivi.

“Ventre” diventa così un concept-album di 12 tracce, prodotto dal polistrumentista Antonio Inserillo (Death ss; Rhumonero), durante le quali la ricerca spirituale del protagonista passa per altrettanti passaggi emotivi, alternando paure profonde a nuove conquiste, fino al raggiungimento di un più alto grado di consapevolezza interiore. Anticipato dal singolo “Numeri”, esce in cd ed in digitale il 27 ottobre “Ventre” il nuovo album degli Erezed, distribuito e promosso da (R)esisto.



Gli Erezed sono: Gianluca Giusti / voce e chitarre Alessio Ribechini / basso e tastiere Pierpaolo Di Maria / batteria e sequencer