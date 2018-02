Un corso gratis per imparare a potare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria srl organizza, tramite un Bando POR FSE della Regione Toscana, un corso gratuito per ottenere la qualifica di potatore. Il corso, della durata di 180 ore, si svolgerà a Pisa e comprenderà attività pratiche e un periodo di stage in azienda. Possono partecipare al corso maggiorenni disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per l'impiego della Toscana e residenti in Toscana. Le iscrizioni scadono il 20 febbraio. Per informazioni telefonare allo 050-984172 oppure visitare il sito www.agricolturaevitaetruria.it