Una trasmissione radio per un obiettivo importante: la fine della Polio

Il 24 ottobre 2019, il Rotary International ha celebrato la giornata mondiale della Poliomielite, istituita per ricordare l'anniversario della nascita del dott. Jonas Salk al quale dobbiamo il primo vaccino antipolio. E proprio di Polio si parlerà il 7 novembre pv, alle ore 19:00 in diretta su Radio Incontro (FM 107,75 Mhz, con una diretta video su Facebook) nel corso del Talk Show dal titolo "The social Voice". Il Rotary è impegnato a eradicare la polio da oltre 30 anni, oggi sono stati raggiunti risultati lodevoli, i casi di polio hanno avuto una decurtazione di oltre il 99,9%. È fondamentale eliminare la polio dagli ultimi due Paesi: Afghanistan e Pakistan in cui rimane endemica. A raccontare come è stato raggiunto questo risultato e ad illustraci perché è importante non fermarsi fin tanto che la Polio non sarà totalmente eradicata, saranno gli Ospiti di Radio Incontro (Pisa): - Massimo Nannipieri, Governatore Rotary Distretto 2071 - Giovanni Cei, medico, Presidente Sottocommissione distrettuale Polio Plus - Massimo Flagiello, Biologo e Socio Rotariano Condurrà la trasmissione Piero Iafrate, V.ce Presidente del Rotary E-Club Distretto 2071, il quale ha ribadito: nel corso degli anni è cresciuta la consapevolezza dell’importanza della comunicazione e dell’influenza dei social protagonisti della nostra vita politica, economica, sociale e culturale. Grazie al nostro E-Club abbiamo sperimentato la formula del "talk show live" dal titolo The Social Voice, diamo voce al sociale. Il programma è stato ideato insieme a Giovanna Bernardini Past President del Rotary E- Club Distretto 2071 e Andrea Giuliani, V. ce Presidente di Radio incontro e segretario dell'E- CluB. Proprio sulla base del successo di questa iniziativa andata in onda lo scorso anno, abbiamo studiato altri format e da dodici mesi ogni primo giovedì del mese alle ore 19:00, abbiamo in trasmissione ospiti d'eccezione come medici, presidenti di associazioni e chiunque volesse parlare di iniziative intraprese nel sociale. Il volontariato rende i giovani e meno giovani cittadini attivi, in grado di contribuire al bene comune. Il fine è quello di far conoscere le lodevoli iniziative portate avanti da alcune associazioni, i volti, le persone e le storie di chi, con grande passione, si dedica al volontariato. Fare Rotary vuol dire Servire al disopra di ogni interesse personale, la radio è lo strumento adatto per veicolare questi valori e fare informazione.

