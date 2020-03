Unicoop Firenze dona oltre 15.000 litri di gel igienizzante alla Regione Toscana

Oltre quindicimila litri di gel alcolico igienizzante mani per gli ospedali toscani. È la donazione che Unicoop Firenze fa alla Regione Toscana per sostenere la sanità impegnata in questo momento nell’emergenza Coronavirus. Nei prossimi giorni verranno consegnati alla Regione Toscana 15.875 litri di gel, fra taniche da 5 litri e flaconi da un litro, per un valore di circa 100.000 euro.

Il gel alcolico igienizzante mani, con una percentuale di alcool superiore al 60% come da decreto ministeriale del 1 marzo 2020, viene donato dalla cooperativa alla Regione Toscana, che lo utilizzerà secondo le necessità nei diversi presidi ospedalieri. "In questo momento di emergenza - fanno sapere da Unicoop Firenze - rispondiamo alla richiesta della Regione Toscana con una fornitura importante di gel alcolico igienizzante per le mani. Questo anche per ricordare che lavarsi le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile è la prima regola di prevenzione per evitare il contagio".