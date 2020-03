Unicoop Tirreno: "Accesso prioritario al personale sanitario"

Il personale sanitario ha da oggi, 24 marzo, accesso prioritario nei punti vendita Unicoop Tirreno. Lo dice in una nota l'azienda, una misura per sostenere gli operatori e l'intera attività di assistenza.

"Considerato il loro ruolo fondamentale - scrive in una nota Unicoop Tirreno - e la necessità di rispettare i turni di lavoro e la scarsità di tempo per il riposo, da oggi medici, infermieri, oss e altri operatori della sanità avranno accesso prioritario alla spesa e saranno pertanto autorizzati dal personale di punto vendita a superare eventuali code all'ingresso del negozio e in cassa. Per usufruire di questa corsia preferenziale gli operatori sanitari dovranno essere regolarmente muniti di badge o tesserino di riconoscimento".