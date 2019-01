Unione Valdera: pianificazione unitaria con il 'Piano Strutturale d'Area'

Da pochi mesi l’Unione Valdera ha celebrato il decennale della sua nascita. Ora diventa più concreto il tema della pianificazione territoriale con l'avvio del Piano Strutturale d'Area. "Si tratta - spiega l'ente - di un ulteriore salto di qualità che corrisponde anche ad una volontà politica dei sindaci e delle amministrazioni che la compongono: dopo un processo di calibrazione delle funzioni trasferite e delegate da parte dei Comuni, e dopo aver raccolto vantaggi in termini di efficienza ed efficacia dei servizi (scuola, Suap, gare, polizia municipale…), la decisione è stata quella di lavorare tutti insieme ad un unico Piano Strutturale. Uno strumento che consente di definire in modo organico le prospettive di sviluppo e di assetto, costruendo strategie motivate e di ampio respiro".

La pianificazione urbanistica sarà così coordinata fra i 7 comuni dell'Unione, ma l'intento è quello di essere aperti anche alle zone limitrofe: "Il Piano Strutturale rappresenta lo strumento ideale per intraprendere un cammino, aperto a tutti, che va oltre i confini comunali e cerca di rispondere al meglio alle esigenze di cittadini che vivono, lavorano, studiano, si curano, si divertono in Valdera. Lo farà attraverso un cronoprogramma preciso e includendo quante più persone possibili. Altro fattore essenziale sarà infatti quello della partecipazione dei cittadini e di ogni soggetto portatore di interesse. Un processo nato in seno all'Unione, ma che è dunque destinato ad allargarsi ad un serio confronto tra soggetti istituzionali limitrofi, legittimamente interessati agli esiti di questa programmazione territoriale, pensiamo ad esempio all'Unione Alta Valdera, al Comune di Ponsacco e a quello di Santa Maria a Monte. Una visione ampia e lungimirante che può portare un territorio come la Valdera a condividere unitariamente un percorso virtuoso in grado di offrire servizi di qualità e capacità di risposte adeguate a tutti i suoi cittadini".