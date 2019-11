Unione Valdera e nidi dell'infanzia: 'sconti' ed esenzioni sulle rette di dicembre

Il mese di dicembre sarà particolarmente generoso per 313 famiglie e quindi per altrettanti bambini che frequentano i nidi dell’infanzia pubblici e privati dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Palaia e Pontedera. L’Unione Valdera, eccezionalmente per il mese di dicembre, ha infatti deciso di integrare ulteriormente i Fondi Miur del 'Piano Regionale di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6' contribuendo all’abbattimento totale della retta (100%) per tutte le famiglie che hanno bambini e bambine iscritti negli asili nido pubblici o privati accreditati (in uno dei sette comuni sovra citati) e hanno presentato un Isee inferiore ai 20mila euro.

Non solo: per le famiglie che hanno un’attestazione Isee compresa tra 20mila e 27mila euro, l’ente di via Brigate Partigiane si impegnerà per coprire la metà dei costi (50%) della retta degli utenti per il mese di dicembre. E un altro 'regalo' riguarderà anche le famiglie che hanno

presentato un Isee superiore ai 27mila euro che si vedranno decurtare del 25% la retta di dicembre se hanno figli iscritti agli asili nido pubblici o privati accreditati dell’Unione.

Esprime soddisfazione il presidente e sindaco delegato alle Politiche Scolastiche dell’Unione, Arianna Cecchini: "Siamo dalla parte delle famiglie, dei bambini. Con queste ulteriori risorse economiche destinate nel mese di dicembre a tanti nuclei familiari che vivono nei sette comuni dell’Unione Valdera, ribadiamo la nostra attenzione al tema dell’istruzione e aiutiamo concretamente molti cittadini. Un chiaro esempio di come la buona politica possa essere più forte e pragmatica di qualsiasi propaganda".