In Valdera mensa e trasporto scolastico si potranno pagare con lo smartphone

Si semplifica il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, grazie ad internet e alle nuove tecnologie. Un esempio arriva dall'Unione dei comuni della Valdera, dove si accederà ai servizi erogati attraverso la carta sanitaria elettronica regionale e attraverso Spid, il sistema di autenticazione digitale unico per cittadini e imprese. E' il primo ente in Toscana a realizzare

Varrà per mensa e trasporto scolastico e per gli asili nido, ad esempio. Ma attraverso l'intermediazione della Regione Toscana (con il sistema Iris) l'Unione Valdera ha attivato anche il sistema di pagamento PagoPa: uno standard nazionale, anche in questo caso, utilizzabile per saldare il conto dei servizi a domanda ma anche per pagare le multe.

Le novità sono state presentate ieri, 22 marzo, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato l'assessore all'Innovazione della

Regione, Vittorio Bugli. Sulle multe, in questo modo, con l'attivazione del pagamento on line, stata raggiunta la completa digitalizzazione ed automatizzazione del processo: dal preavviso lasciato sul parabrezza (gestito digitalmente con terminali mobili su strada) alla notifica con stampa di un Qrcode leggibile nella successivamente fase di pagamento.



"La piattaforma IRIS - spiega Bugli - ospitata presso il TIX e gestita da Regione Toscana, gestisce a questo punto le posizioni debitorie e i pagamenti elettronici di circa cento Comuni toscani, di otto unioni di Comuni, delle ASL e di vari enti, istituti ed ordini professionali, tutte integrate con pagoPA grazie all'intermediazione della Regione".

I principali pagamenti riguardano, oltre al bollo auto ed una serie di concessioni regionali (caccia, pesca, raccolta funghi e tartufi), le infrazioni al codice della strada, i servizi scolastici (mensa e trasporti), i diritti di segreteria e certificati, i diritti sulle pratiche edilizie, i diritti Suap. IRIS è solo una delle piattaforme abilitanti e di servizio messe a disposizione presso il TIX per gli enti locali toscani, che si trovano ad affrontare le prescrizioni del Piano triennale per l'informatica nella PA 2019-2021 e che prevede una razionalizzazione delle risorse Ict della PA, individuando una serie di poli strategici nazionali.

"La Regione Toscana - conclude Bugli - sta procedendo alla qualificazione dei servizi del proprio TIX in modo da diventare cloud nazionale qualificato: uno spazio e un aiuto che permetterà ai Comuni e agli enti locali di rendere più economici, efficienti e sicuri i propri servizi digitali".