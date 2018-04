Università: Promo PA mette a disposizione borse di studio per laureandi in Giurisprudenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I laureandi in giurisprudenza dell'Università di Pisa e in futuro quelli di tutte le Università italiane potranno usufruire di borse di studio messe a disposizione da Promo Pa Fondazione per l'aggiornamento in tempo reale sulle novità legislative in materia di pubblica amministrazione. È questo il senso dell'accordo sottoscritto stamani dal presidente della Fondazione, Gaetano Scognamiglio, e da Renato Corsi, presidente provinciale di ELSA, European Law Student Association, che è il network europeo che associa gli studenti dell'area legale delle Università. È proprio la componente giovanile e la dimensione internazionale che secondo Ioletta Pannocchia, Direttore generale di Promo Pa, possono fare di ELSA in un prossimo futuro il partner ideale per le ricerche comparate in materia di semplificazione, che Promo Pa porta avanti da anni per abbattere il peso di una legislazione ipertrofica, che continua a pesare su cittadini e imprese, condizionando lo sviluppo del Paese.