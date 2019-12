Uniti per Calci a sostegno dei negozi locali: "Fate acquisti sul territorio per Natale"

Manifesti per invitare i cittadini a scegliere i negozi e i ristoranti calcesani per gli acquisti e per festeggiare il Natale e il Nuovo Anno. E' l'iniziativa di Uniti per Calci per valorizzare le attività locali. Con un contributo volontario dei consiglieri comunali saranno stampate locandine per spingere a comprare sul territorio.

“Le attività di Calci hanno bisogno di essere rivitalizzate, in troppe stanno chiudendo” spiega la capogruppo Serena Sbrana, che continua: “Siamo una comunità: Uniti per Calci sente doveroso dare una mano alle attività rimaste, sostenendole particolarmente nel periodo natalizio. Con i nostri manifesti invitiamo calorosamente i calcesani a riflettere: recarsi altrove per gli acquisti mette in crisi il commercio nostrano, che invece è molto valido e ingiustamente sottovalutato. A due passi da casa possiamo trovare tante occasioni di soddisfare i nostri bisogni e i nostri desideri. Approfittiamone e passiamo la voce ai concittadini e ai conoscenti che risiedono altrove. Dando una mano agli esercenti calcesani, la diamo alla nostra comunità. Per trovare il bello e la qualità non è necessario andar lontano. Diamo valore a Calci e ai suoi esercenti!”.