Università, lezioni in presenza per 15mila studenti: "Passo in avanti, ma bisogna fare di più"

"La riapertura parziale dell'Università a settembre è un primo passo significativo dopo settimane di nostre richieste e sollecitazioni. Ma bisogna fare di più: il sistema universitario pisano e la città devono tornare a essere pienamente frequentati da tutti gli studenti e i ricercatori dell'Ateneo". E' quanto afferma il sindaco, Michele Conti, in merito alla decisione dell'Ateneo che ha annunciato che da settembre è pronta ad accogliere circa 15mila studenti: 79 su 141 corsi di laurea si terranno infatti anche in presenza, anche se sarà comunque garantita a tutti la possibilità di fruire delle lezioni a distanza.

Sulla vicenda interviene anche Confcommercio Pisa che parla di "vittoria del buonsenso". "Non possiamo che esprimere soddisfazione - afferma la presidente di Confcommercio Pisa, Federica Grassini - pensando al benessere di una città che torna a vivere e a svolgere la propria funzione formativa e alle rinnovate possibilità di lavoro di tanti commercianti e imprenditori che mai come in questo periodo stanno soffrendo tremendamente. Questa decisione, che rimette in moto una leva fondamentale dell'economia e della stessa identità cittadina, è una vittoria della ragionevolezza". La presidente Grassini ammette che "per una effettiva ripresa ci vorrà comunque tempo, ma il segnale che giunge dall'Università di Pisa è estremamente positivo e di grande collaborazione".

La Grassini sottolinea poi le difficoltà legate al momento di imprese, negozi, mercati e attività commerciali,. "Una vera ripartenza è molto al di là da venire. Le vendite al dettaglio nei piccoli negozi sono crollate del 20% solo a maggio, e il reddito di oltre 13 milioni di famiglie italiane si è ridotto negli ultimi due mesi, e per un 15% di esse per oltre la metà del reddito complessivo. L'impatto più negativo ha riguardato gli imprenditori, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, l'80% dei quali hanno subito un calo del reddito e per il 36% la caduta di oltre la metà del reddito familiare. Per questo dobbiamo fare di tutto e anche di più, nella massima collaborazione di tutti, per impedire che alla crisi sanitaria ed economica, si innesti anche una pericolosa crisi sociale".