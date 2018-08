Televisione: l'alabastro di Volterra protagonista a 'Uno Mattina'

Volterra torna alla ribalta del grande pubblico giovedì 23 agosto, con il giovane alabastraio Federico Pruneti e uno degli alabastrai più conosciuti in città, Marco Ricciardi. I due parteciperanno in diretta alla storica trasmissione televisiva di Rai 1 'Uno Mattina Estate', mostrando alla platea nazionale cos'è l'alabastro, raccondando la storia della pregiata pietra propria del territorio.

"Abbiamo preso contatti anche con l'unica cava aperta nel volterrano e proposto il più giovane alabastraio della città - spiega Gianni Baruffa, assessore al turismo del Comune di Volterra - sarà un momento promozionale per la nostra pietra e la nostra città. Un grazie speciale al nostro Ufficio stampa (Agenzia Impress) che ha organizzato e coordinato la possibilità di questa vetrina unica".

"Abbiamo scelto l’alabastraio più giovane - aggiunge il sindaco Marco Buselli - Federico, per far vedere che c'è un futuro nel settore dell'alabastro. Se abbiamo coraggio e passione, insieme ad un alabastraio navigato come Marco, che certamente non ha perso la passione, ma che la unisce a grande esperienza. Il messaggio è che ce la possiamo fare anche in questo settore, storico per Volterra. Anche a trasmettere le competenze e le abilità".