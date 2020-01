In stato confusionale si mette una catena al collo e si getta in Arno

Totalmente fuori controllo, si è messo una catena intorno al collo e si è gettato in Arno. Sono stati alcuni passanti a notare la scena e a dare l'allarme.

L'episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 13 gennaio, a Pisa, all'altezza dello scalo Roncioni, in Lungarno Mediceo.

L'uomo, un italiano di 41 anni residente in città, è stato tirato fuori dall'acqua da due agenti della Squadra Volanti della Questura ed è stato poi recuperato dai Vigili del fuoco con tecniche SAF con l'aiuto dell'autoscala. E' stato poi trasportato in ospedale in codice giallo dall'ambulanza del 118.

