Agli arresti domiciliari passa le giornate in compagnia di pregiudicati: in carcere

E' finito in carcere a Pisa un cittadino tunisino di 32 anni sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile in compagnia di pregiudicati nonostante gli arresti domiciliari a cui era ristretto il giovane, arrestato per spaccio di droga in flagranza in Corso Italia circa un anno fa.



I poliziotti hanno così eseguito ieri, 10 maggio, il provvedimento di aggravamento di misura cautelare personale degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Pisa – Ufficio del GIP e hanno accompagnato al Don Bosco il 33enne.