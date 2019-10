Si barrica armato in casa a Vicopisano

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, a Vicopisano dove un uomo si è asserragliato da solo in casa, in viale Diaz. L'uomo, un commerciante, sarebbe armato e minaccia di sparare. Sul posto sono presenti i Carabinieri della Compagnia di Pontedera e i negoziatori dell'Arma che stanno cercando di riportarlo alla ragione.

L'uomo avrebbe con se alcuni fucili detenuti legalmente.

La strada è stata chiusa al traffico ed è stata bloccata l'erogazione del gas metano nell'abitazione interessata dal fatto e in quelle vicine, per motivi di sicurezza.

In aggiornamento