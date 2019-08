Calci, uomo cade in un dirupo di 10 metri: recuperato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Pisa, con la squadra SAF, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, per il recupero di un uomo trovato in un dirupo in località Baragaglia, a Calci. Sul posto era intervenuto il personale del 118, che ha attivato la sala operativa del 115 quando ha notato la difficoltà dell'intervento di soccorso. Il dislivello era alto una decina di metri. Secondo quanto si apprende l'uomo era in stato di ebbrezza ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale Cisanello.