Pontedera: colpisce la moglie con un cacciavite e si getta dal terrazzo

Dramma intorno alle 17 di oggi pomeriggio, domenica 4 marzo, in via Mameli a Pontedera. Secondo quanto rende noto il 118, un uomo ha prima colpito con un cacciavite la moglie inferma e gravemente malata e poi ha tentato il suicidio, gettandosi dal terrazzo della loro abitazione. Si tratterebbe di una coppia di anziani.

L'uomo potrebbe essere stato spinto al terribile gesto dalla disperazione dettata dallo stato di malattia della donna.

Entrambi sono stati trasportati in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. La moglie è stata ricoverata in chirurgia.

Sul posto la Polizia.