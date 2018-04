Anziano cade e si perde nella boscaglia del Parco: salvato

Una brutta avventura che fortunatamente si è conclusa senza conseguenze ieri, domenica 22 aprile, nel parco di San Rossore.

Nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, una persona ha chiamato il 118 perchè un signore anziano con problemi motori era caduto durante una passeggiata in una buca di fango nella fitta boscaglia.

Sul posto è così arrivata un'ambulanza del 118. La signora che aveva attivato i soccorsi non si ricordava però dove si trovasse di preciso l'anziano in difficoltà. Così i sanitari del 118, con il supporto di una guardia del Parco, hanno lasciato il mezzo e si sono addentrati a piedi nella zona impervia. Dopo un quarto d'ora di cammino l'anziano è stato trovato in buone condizioni di salute. E' stato medicato sul posto e non ha riportato dunque gravi conseguenze. Solo una brutta avventura in una bella giornata di sole.