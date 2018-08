Cade dal tetto a Pontedera: grave 37enne

Incidente questa mattina, 29 agosto, intorno a mezzogiorno, a Pontedera, in via Salvo D'Acquisto, dove un operaio di 37 anni, residente a Pontedera, che doveva effettuare alcuni lavori di manutenzione ad un tetto, è caduto. A provocare la caduta un cedimento: la copertura si sarebbe infatti sfondata nel punto in cui era il lavoratore che è precipitato da un'altezza di circa sei metri.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.