Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali: in carcere

Nella pomeriggio di ieri, 16 agosto, a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato, su ordine di carcerazione che sostituisce la misura alternativa dell’affidamento in prova, un cittadino filippino 51enne, condannato per reati inerenti le armi commessi nel 2012. L’uomo, segnalato ripetutamente dai Carabinieri per la violazione delle prescrizioni, è stato condotto in carcere.