Perde il controllo della carrozzella e finisce in un fossato

Momenti di paura per una persona disabile nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, in via Vecchia del Mulino a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. L'uomo ha perso il controllo della sua carrozzella motorizzata ed è finito in un fossato, rimanendo incastrato con una gamba sotto la stessa carrozzina. Sul posto sono così intervenuti i Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno recuperato la persona, consegnandola ai sanitari del 118 per i soccorsi del caso.