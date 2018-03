Santa Maria a Monte: si ferisce mentre lavora con la fresa

Un uomo di 52 anni è rimasto ferito a un arto superiore mentre stava effettuando un lavoro agricolo. E' successo questa mattina, sabato 24 marzo, in via Pregiuntino a Santa Maria a Monte. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Montecalvoli che ha trasportato l'uomo all'Ospedale Lotti di Pontedera in codice rosso.