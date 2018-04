Santa Maria a Monte, piede incastrato nel motocoltivatore: ferito 65enne

Stava lavorando il proprio orto con un motocoltivatore quando è rimasto incastrato con un piede sotto la lama dello stesso attrezzo agricolo. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 3 aprile, in via Bientinese a Santa Maria a Monte. Sul posto, in soccorso dell'uomo, un 65enne, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno dovuto lavorare con un seghetto a mano e una piccola mola elettrica per poter tagliare la lama.

L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale dal 118.