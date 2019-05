Ripafratta: uomo investito dal treno al passaggio a livello

Un uomo è stato investito da un treno nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, al passaggio a livello di Ripafratta, non lontano dalla stazione. E' successo intorno alle 16.10. Il traffico sulla linea ferroviaria Pisa-Lucca è sospeso. Sul posto per le indagini l'Autorità Giudiziaria.

Secondo una prima testimonianza potrebbe trattarsi di un gesto volontario. L'uomo era in bicicletta quando è arrivato, non stava ancora sopraggiungendo il treno. Quando il convoglio si è avvicinato, a velocità ridotta per la vicinanza della stazione, ha superato la sbarra e si è gettato sui binari.

IN AGGIORNAMENTO