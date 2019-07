Uomo investito da un treno alla stazione di Navacchio

Un uomo è stato investito da un treno oggi, 29 luglio, nei pressi della stazione di Navacchio, a Cascina. E' successo poco dopo le ore 13. A perdere la vita è stato un giovane di colore; l'impressione è che possa essersi trattato di un tragico incidente. Resta ancora ignota la sua identità, in quanto non aveva con sé documenti.

Per capire la dinamica dei fatti sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, così come la Pubblica Assistenza di Cascina. Per gli accertamenti necessari i treni regionali da e per Pisa centrale in transito sulla linea hanno subìto ritardi: dalle ore 13.20 la circolazione è rimasta sospesa, per poi essere riattivata alle 14 ad un solo binario a senso unico alternato, con variazioni di orario fino a 30 minuti.