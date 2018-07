Meningite registrata all'ospedale di Pontedera: si valuta la profilassi

Una diagnosi di meningite C è stata confermata questa mattina, 7 luglio, per un uomo di 43 anni di Sassuolo che si trovava a transitare dalla Toscana per motivi di lavoro.

L'uomo, accusando uno stato generale di malessere, si era rivolto al Pronto Soccorso di Pontedera nella notte tra giovedì e venerdì. Una volta confermata la diagnosi di meningite è stato trasferito al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Livorno, diretto da Spartaco Sani.

La condizioni del paziente, seppur sotto stretta osservazione, sono ritenute buone. L'igiene e sanità pubblica di Pisa sta seguendo tutte le procedure previste per questi casi compresa l'eventuale necessità di proporre una misura di profilassi a soggetti che abbiano avuto contatti stretti e prolungati con l'uomo.