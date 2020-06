Precipita in autostrada, volo di 10 metri: muore 54enne

Precipita da 10 metri e finisce in autostrada: muore a 54 anni

„

Una drammatica caduta costata la vita ad un uomo di 54 anni morto dopo essere precipitato dalla galleria artificiale sull'autostrada A12, nel tratto tra Rosignano e Collesalvetti, in località Orciano Pisano all'altezza del km 192. Come riporta LivornoToday, il tragico incidente è avvenuto intorno alle 14.45 di mercoledì 10 giugno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'uomo stesse camminando sopra la struttura quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe scivolato precipitando per circa 10 metri. L'impatto con l'asfalto è stato violentissimo e i veicoli hanno fatto non poca fatica per evitare di investire il malcapitato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.