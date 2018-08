Incidente questa mattina, lunedì 27 agosto, in via Volterrana a Pomarance dove un uomo è morto dopo essere caduto dal trattore. Nella caduta l'agricoltore ha sbattuto la testa. Il trauma cranico riportato è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.