San Miniato: muore schiacchiato sotto al trattore

Incidente mortale con il trattore intorno alle 21 di lunedì 15 ottobre in via Pier delle Vigne a San Miniato. Per cause da accertare un uomo di 51 anni è rimasto schiacciato sotto il proprio trattore in una zona boschiva impervia. Il medico del 118 intervenuto per i soccorsi non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto e i Carabinieri di San Miniato.