Piazza dei Miracoli: si sente male sulla Torre di Pisa e muore

E' morto sulla Torre di Pisa un turista giapponese di 63 anni in visita in città. Arrivato all'altezza del quarto anello è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. E' successo questa mattina, 10 aprile, intorno alle 10.

I Vigili del Fuoco, con quattro automezzi e personale specializzato in tecniche spelo alpinistico fluviali SAF, sono saliti sul campanile. Sul posto anche i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto anche i Carabinieri.