E' stato trovato morto vicino al suo trattore nel primo pomeriggio di oggi, 2 agosto, Luigi Giannoni, 70 anni. Il fatto è accaduto in via Nuova Palaia, località Montechiari, nel comune palaiese. Inutile ogni tentativo di soccorso. L'uomo è morto per cause naturali, probabilmente ucciso da un malore.