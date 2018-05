Montopoli, si ribalta il trattore: morto

Tragedia intorno alle 18 di oggi, martedì 8 maggio, in via Bulignano a Montopoli Valdarno. Un uomo di 93 anni è morto mentre stava lavorando a bordo di un trattore cingolato che si è ribaltato. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che accertare la morte dell'anziano. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente che è avvenuto in aperta campagna.