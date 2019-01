Passeggero si sente male sul treno e muore

Malore fatale nel pomeriggio di ieri, 8 gennaio, a bordo di un treno regionale che effettuava il collegamento tra Lucca e Pisa. Il convoglio si è fermato intorno alle 18 alla stazione di Ripafratta per permettere al personale del 118 di effettuare i soccorsi ad un passeggero. Purtroppo però per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria che è rimasta bloccata per due ore, per poi riprendere alle 20 circa. Alcuni treni sono stati cancellati mentre altri hanno subito ritardi.