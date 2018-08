Terricciola, ritrovato in casa il cadavere di un 67enne

Un 67enne è stato ritrovato senza vita nella sua casa in località Chientina, nel comune di Terricciola. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento nella tarda serata di ieri, sabato 11 agosto. A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lari che sono entrati in casa insieme ai volontari della Misericordia di Peccioli.

A dare l'allarme erano stati i vicini di casa dell'anziano preoccupati dal cattivo odore provenire dall'abitazione.