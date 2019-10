Scomparso un anno fa da Terni, ritrovato a bordo di un treno a Pisa

Era scomparso un anno fa dalla provincia di Terni ed è stato ritrovato a bordo di un treno a Pisa.

A trovare l'uomo gli agenti della Polizia Ferroviaria pisana che stavano effettuando un ordinario controllo dei viaggiatori. Saliti a bordo di un convoglio regionale fermo in stazione a Pisa Centrale, hanno subito notato l'uomo che appariva smarrito.

Dalle prime informazioni fornite ai poliziotti, è apparso evidente che avesse necessità di assistenza, non avendo con sé le risorse necessarie per proseguire il viaggio né una fissa dimora da raggiungere. Inoltre non aveva alcun documento che potesse dimostrare la sua identità. Gli agenti hanno così deciso di approfondire la sua situazione e fornirgli la necessaria assistenza. Negli uffici di Polizia, l’uomo, opportunamente rifocillato, è stato fatto visitare da personale medico ed è stato messo in condizione di spiegare meglio la sua complicata situazione e rendere così tutte le informazioni utili a risalire alla sua identità. Dai controlli di rito sono emerse le denunce di scomparsa che la sua famiglia aveva presentato a novembre 2018 presso i Carabinieri di Amelia (TR). Gli agenti hanno però avuto la conferma che si trattasse della stessa persona solo grazie alla scheda web predisposta dalla trasmissione televisiva 'Chi l’ha visto'.

Grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri di Amelia, sono stati così contattati i familiari che ne avevano denunciato la scomparsa, i quali immediatamente si sono messi in auto e dopo qualche ora hanno potuto riabbracciare il loro caro.