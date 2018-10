Lungarno Simonelli, uomo trovato lungo il fiume: in corso approfondimenti sulla dinamica

Sono in corso approfondimenti sulla dinamica di quanto avvenuto questa mattina, venerdì 12 ottobre, quando su Lungarno Simonelli sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Polizia per soccorrere un uomo trovato sul selciato sulle rive dell'Arno, al di sotto delle spallette.

L'uomo, uno straniero senza fissa dimora, non parla italiano e questo elemento rende difficile la ricostruzione di ciò che è avvenuto. Da chiarire infatti se sia caduto effettivamente dalle spallette o se si sia ferito in altro modo. Le sue condizioni non sono comunque gravi.