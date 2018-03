Ucciso a colpi di pistola a Firenze: "Era di Pontedera, condoglianze a famiglia e amici"

Roberto Pirrone, 66 anni, ha sparato ed ucciso Idy Diene, senegalese di 54 anni. Il fatto è successo stamani, 5 marzo, sul ponte Vespucci a Firenze. La vittima, ha reso noto il sindaco di Pontedera Simone Millozzi, era residente nella città della Vespa.

" Ho appreso - ha scritto nel pomeriggio di oggi il primo cittadino su Facebook - che la vittima di questa tragedia assurda e casuale è un nostro concittadino. La città di Pontedera esprime il proprio cordoglio e si stringe intorno al dolore dei familiari e degli affetti più cari".

L'assassino è un 66enne fiorentino che, stando ai primi riscontri, aveva in mente di suicidarsi a causa della propria brutta situazione finanziaria. E' così uscito di casa con la sua pistola, regolarmente detenuta, dopo aver lasciato a casa un biglietto poi trovato dagli inquirenti dove scriveva alla famiglia della volontà di togliersi la vita. Poi il folle gesto. Pirrone è stato infine individuato, fermato dalla polizia e portato in questura per l'interrogatorio. Pirrone avrebbe detto agli inquirenti, in maniera confusa, che voleva sparare a qualcuno per essere portato in carcere e non gravare più sulla famiglia.