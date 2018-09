Dramma a Riparbella: allevatore ucciso da un toro

Tragedia questa mattina, domenica 2 settembre, a Riparbella. Un uomo di 66 anni, titolare di un'azienda agricola, è stato ucciso da un toro di sua proprietà. Secondo quanto appreso l'uomo è stato attaccato dall'animale che, quasi come impazzito, ha iniziato a caricarlo colpendolo con le corna. La scena si è consumata davanti agli occhi di un testimone, un uomo che stava lavorando nell'azienda. Immediato l'intervento del 118 ma per l'allevatore purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri.