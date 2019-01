Usb contro Avr: "Turni di 12 ore e soldi trattenuti indebitamente ai dipendenti"

"Sono ormai troppi mesi che questa azienda sta operando nella illegalità allo scopo di massimizzare i propri profitti, e a farne le spese sono i dipendenti, costretti a lavorare in condizioni sempre più precarie dal punto di vista della sicurezza, tartassati e derubati dal punto di vista economico".

E' un attacco su tutti i fronti quello dell'Unione Sindacale di Base all'azienda della raccolta rifiuti Avr. Stamattina 7 gennaio il sindacato è tornato sui problemi già denunciati in passato, con anche un esposto in Procura nel settembre 2017. Allora "forse su sollecitazione della Procura stessa - dice il sindacato - Asl, Ispettorato del Lavoro e Carabinieri si sono interessati, emesso molti verbali e sanzionato pesantemente Avr, facendo ripristinare alcune questioni come la costruzione di spogliatoi idonei nella sede di Ospedaletto, lo smantellamento della illecita stazione di stoccaggio rifiuti presente dentro al cantiere, ma tutto si è fermato e i lavoratori di Avr si sono trovati nuovamente a dover combattere da soli le loro lotte per recuperare quella doverosa dignità sul posto di lavoro".

L'Usb ripercorre tutte le criticità, lamentando una "scarsa sensibilità di Avr su temi riguardanti la sicurezza sul lavoro. Per mesi l'azienda ha mandato i propri dipendenti a svolgere i servizi su mezzi fatiscenti, senza fanali, senza manutenzione all'impianto frenante, con gomme lisce e in condizioni igieniche vergognose, veri e propri catorci usati per svolgere un servizio pubblico. Avevamo preannunciato che queste situazioni erano estremamente rischiose per l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini e di fatto si sono verificati gravi incidenti ed infortuni, il tutto nella completa indifferenza dei vertici aziendali". Le soluzioni non sono mai state trovate, con l'azienda che ha cercato di "correre ai ripari solo ed esclusivamente su questioni ormai diventate ingestibili e che hanno messo in discussione l'effettuazione dei servizi, di fatto sono stati noleggiati in fretta e furia dei mezzi dopo che, per giorni, alcuni servizi sono saltati per la mancanza di mezzi ed attrezzature".

"Avr è un'azienda economicamente in crisi - insiste il sindacato - non solo a Pisa ma a livello nazionale, in tutte le città in cui opera ci sono problematiche analoghe. Un fatto gravissimo che accomuna tutte le sedi di Avr è l'appropriazione indebita messa in atto da Avr sugli stipendi dei lavoratori, ovvero tutti i lavoratori che avevano cessioni del quinto per prestiti con banche o finanziarie, o pignoramenti in busta paga, sono stati segnalati come cattivi pagatori perché Avr, nonostante trattenesse le cifre dalla busta paga, non versava a chi di dovere appropriandosi dei soldi dei propri dipendenti ed usandoli molto probabilmente per risanare i problemi economici aziendali. Ciò è avvenuto anche per i soldi del fondo pensionistico e per le trattenute sindacali. E la situazione non è ancora stata sanata".

Persistono poi i problemi organizzativi: "I lavoratori sono chiamati a turni di dodici ore e oltre per sopperire ad una chiara mancanza di personale e continuano le carenze sull'effettuazione dei servizi che molto spesso non vengono svolti. Noi non possiamo più attendere, il 10 gennaio abbiamo la convocazione in Prefettura dove denunceremo tutte le problematiche e non solo, chiederemo al prefetto di intervenire sulle questioni penalmente rilevanti".

"Stiamo preparando un'integrazione all'esposto che depositeremo alla Procura della Repubblica - conclude il sindacato - chiedendo di individuare e perseguire i responsabili di tali azioni chiediamo a tutte le amministrazioni comunali nelle quali Avr opera di intervenire e non fare orecchi da mercante, il loro silenzio assordante le rende complici di tali malefatte e non solo, chiediamo a Geofor di intervenire immediatamente sull'operato di Avr assumendosi le responsabilità di quei lavoratori che in queste condizioni stanno mandando avanti il servizio".